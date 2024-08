BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagmittag mit Verlusten

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 3,83 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 3,83 EUR. Bei 3,82 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,83 EUR. Bisher wurden heute 68.087 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 4,68 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 18,07 Prozent niedriger. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 15,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Am 16.08.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154,40 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.09.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,286 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

