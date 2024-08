BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 3,79 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 3,79 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,78 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,83 EUR. Zuletzt wechselten 136.976 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,51 Prozent. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 154,40 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 26.09.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,286 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.



