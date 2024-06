BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 3,42 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 11:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,42 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,41 EUR. Bei 3,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.103 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 26,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 3,07 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,55 Prozent auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 100,76 Mio. EUR umgesetzt.

Am 26.09.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,512 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Fußball-EM 2024: Wer gewann bisher am häufigsten die Fußball-Europameisterschaft?

BVB-Kapitän Can rühmt Sahin: 'Unfassbar guter Trainer' - Hummels könnte wohl nach Italien wechseln

BVB-Aktie niedriger: Hummels verlässt BVB - Sahin übernimmt als neuer Trainer