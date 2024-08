BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,78 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 3,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,78 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11 Stück gehandelt.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,84 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 12,19 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 154,40 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 53,24 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,425 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Plus: BVB bei Sahin-Debüt sicher im Pokal weiter - Moukoko-Transfer noch unklar

Borussia Dortmund zahlt nach Gewinnsprung wieder Dividende - BVB-Aktie steigt

BVB-Aktie leichter: Torhüter Kobel hat viel Vertrauen in Trainer Sahin