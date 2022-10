BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 3,50 EUR ab. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,45 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 41.559 Aktien.

Bei 5,01 EUR erreichte der Titel am 02.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 30,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2022 bei 2,98 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 17,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,60 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 05.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 11.11.2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 16.11.2023.

