BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) wird am Dienstagmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 3,53 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr um 0,1 Prozent auf 3,53 EUR ab. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.467 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 08.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 6,09 Prozent sinken.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 61,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 154,41 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,137 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

