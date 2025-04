BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 3,19 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 3,19 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 72.499 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,73 Prozent. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 14,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 154,25 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 137,19 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 08.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,277 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

