BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag im Aufwind

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 3,50 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,53 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.653 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 4,70 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 25,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,60 EUR angegeben.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 94,10 EUR.

Voraussichtlich am 24.02.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie etwas leichter: Watzke spricht Terzic und Kehl trotz bisher durchwachsener Saison das Vertrauen aus - Reus hofft auf Comeback im Januar

BVB-Aktie im Plus: Borussia Dortmund-Stürmer Haller muss sich erneut Operation unterziehen

BVB-Aktie: BVB unterliegt Gladbach 2:4

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com