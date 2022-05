BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 23.05.2022 12:04:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 3,78 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,83 EUR. Bei 3,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 47.356 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2021 markierte das Papier bei 6,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 43,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 19,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,80 EUR.

Am 12.05.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 24.08.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,416 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com