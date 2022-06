BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag ins Minus

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 23.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 3,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,65 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234.279 Stück gehandelt.

Am 19.08.2021 markierte das Papier bei 6,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,16 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,95 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,80 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 24.08.2022 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,416 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

