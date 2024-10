BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 3,47 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 09:01 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 3,47 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,47 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,48 EUR. Zuletzt wechselten 6.887 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,073 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 154,41 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,137 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

