BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 3,22 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:50 Uhr bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 3,22 EUR. Bei 3,28 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,20 EUR. Bei 3,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.719 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 08.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,78 EUR am 15.01.2025. Mit Abgaben von 13,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 08.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,47 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 107,33 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,26 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,205 EUR in den Büchern stehen haben wird.

