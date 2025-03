BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Montagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 3,03 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 15:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 3,03 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,03 EUR. Bei 3,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 5.658 Stück.

Bei 4,36 EUR markierte der Titel am 09.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,060 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Am 10.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,17 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 137,19 Mio. EUR – eine Minderung von 11,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 154,25 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 15.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,220 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie freundlich: Nmecha zurück auf dem Trainingsplatz

Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Mittag

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen