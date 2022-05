BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit Kursplus

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 24.05.2022 12:22:00 Uhr 0,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,87 EUR. Bei 3,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 45.248 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2021 bei 6,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 21,93 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,80 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 24.08.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,416 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

