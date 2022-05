BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 24.05.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 3,79 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,87 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.824 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 6,73 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (3,16 EUR). Mit Abgaben von 19,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 24.08.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,416 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie in Grün: Mittelfeldspieler Özcan wechselt nach Dortmund - Edin Terzic zum Cheftrainer auserkoren

BVB-Aktie steigt: Borussia Dortmund kündigt Trainer Marco Rose - übernimmt Edin Terzic?

BVB-Aktie: BVB wohl vor Verpflichtung von Alexander Meyer

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: VI Images via Getty Images