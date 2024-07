BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag fester

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 3,73 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 3,73 EUR. Bei 3,73 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 232 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 4,68 EUR. Gewinne von 25,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,01 Prozent.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,19 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 26.09.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,512 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie in Grün: Sahin setzt auf Füllkrug

Börse Frankfurt: SDAX zum Start auf grünem Terrain

Manchester United-Aktie legt zu: Jadon Sancho trainiert wieder bei Manchester United