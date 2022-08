BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Nachmittag an

Um 04:22 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 3,91 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,78 EUR. Zuletzt wechselten 176.976 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,28 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 37,70 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,80 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 05.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 28.09.2023.

