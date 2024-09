BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag im Aufwind

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 3,63 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 3,63 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.301 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. 20,14 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,32 EUR am 26.03.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 8,55 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,073 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 154,40 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,88 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,160 EUR je Aktie aus.

