BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag gesucht

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 3,54 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,61 EUR zu. Bei 3,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.067 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 02.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 5,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 29,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 2,98 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 19,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

Am 05.11.2021 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 11.11.2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 16.11.2023 präsentieren.

