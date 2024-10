BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 3,46 EUR ab.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 3,46 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,46 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 818 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2024 bei 4,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (3,32 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Am 16.08.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154,41 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) einen Umsatz von 95,88 Mio. EUR eingefahren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,137 EUR im Jahr 2025 aus.

