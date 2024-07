BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagvormittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 3,65 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 3,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,65 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.531 Aktien.

Am 01.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,68 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 28,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 98,19 Mio. EUR – eine Minderung von 2,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100,76 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.09.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,512 EUR fest.

