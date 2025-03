BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteuert sich am Mittwochvormittag

26.03.25 09:25 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 3,05 EUR.

Die Aktie legte um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,05 EUR zu. Bei 3,05 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.423 Stück gehandelt. Am 09.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 42,79 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,02 Prozent. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 137,19 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 154,25 Mio. EUR umgesetzt worden. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 08.05.2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,220 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie BVB-Aktie etwas leichter: Brandt denkt wohl über Wechsel nach BVB-Aktie freundlich: Nmecha zurück auf dem Trainingsplatz Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Mittag

