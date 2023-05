BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Freitagmittag zu

Um 11:44 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 5,83 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 400.072 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,93 EUR markierte der Titel am 26.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 1,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 94,10 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.09.2023 terminiert.

