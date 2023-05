BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag freundlich

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 5,91 EUR. Bei 5,92 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83.411 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,98 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 49,61 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 28.09.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

