BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag gefragt

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,89 EUR nach oben.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 3,89 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,90 EUR. Bei 3,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 13.323 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,29 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98,19 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 148,83 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 14.08.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,272 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

