BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag im Aufwind

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 3,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,7 Prozent auf 3,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 67 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,68 EUR an. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 25,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (3,32 EUR). Abschläge von 5,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) -0,14 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 98,19 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,55 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.09.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,512 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dreht ins Plus: Nationalspieler Groß wohl vor Wechsel zu Borussia Dortmund

Fußball-EM 2024: Wer gewann bisher am häufigsten die Fußball-Europameisterschaft?

BVB-Kapitän Can rühmt Sahin: 'Unfassbar guter Trainer' - Hummels könnte wohl nach Italien wechseln