BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3,69 EUR nach oben.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 15:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 3,69 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,70 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.357 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,36 EUR) erklomm das Papier am 08.05.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 18,18 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 16.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 154,40 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,88 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,160 EUR im Jahr 2025 aus.

