BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag im Minus

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,67 EUR. Bei 3,67 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,71 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 44.050 Aktien.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,50 EUR an. 18,45 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,98 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 23,17 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,60 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Umsatzseitig standen 94,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2023 terminiert.

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com