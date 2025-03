BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) behauptet sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,03 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 3,03 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,03 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.811 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2024 auf bis zu 4,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,97 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,17 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 08.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,220 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie in Rot: Schlotterbeck bei Paris Saint-Germain im Gespräch

BVB-Aktie etwas leichter: Brandt denkt wohl über Wechsel nach

BVB-Aktie freundlich: Nmecha zurück auf dem Trainingsplatz