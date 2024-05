BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagmittag höher

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,17 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 4,17 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,20 EUR. Mit einem Wert von 4,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.631 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 4,68 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,072 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 03.05.2024 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. BVB (Borussia Dortmund) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 98,19 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 26.09.2024 gerechnet.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,409 EUR je Aktie.

