BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag mit Verlusten

Um 12:22 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 3,53 EUR ab. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,53 EUR. Mit einem Wert von 3,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 26.025 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2021 markierte das Papier bei 4,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 21,51 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 2,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.02.2023 vorlegen.

