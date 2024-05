BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Mittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 4,24 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 4,24 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,29 EUR an. Bei 4,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 87.835 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 10,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2024 auf bis zu 3,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,072 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 03.05.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 98,19 Mio. EUR – eine Minderung von 2,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100,76 Mio. EUR eingefahren.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,409 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

