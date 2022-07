BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag im Plus

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 29.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 3,84 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.567 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 6,73 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 42,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 21,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,80 EUR angegeben.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 05.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.09.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.09.2023 erwartet.

