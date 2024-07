BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag verlustreich

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3,61 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,7 Prozent auf 3,61 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,61 EUR. Bei 3,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.670 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 4,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 8,17 Prozent wieder erreichen.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,070 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,55 Prozent auf 98,19 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.09.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,512 EUR im Jahr 2024 aus.

