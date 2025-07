BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger greifen bei BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagvormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 3,76 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 3,76 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 719 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 4,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 9,97 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 35,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

Am 09.05.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 148,83 Mio. EUR – ein Plus von 51,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,272 EUR fest.

