BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 3,24 EUR ab. Bei 3,23 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 72.164 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2021 auf bis zu 5,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,22 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 8,80 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,80 EUR aus.

Am 05.11.2021 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 16.11.2023.

BVB-Aktie in Rot: Reus kehrt ins BVB-Teamtraining zurück - Kobel noch nicht fit

Nach 0:3-Niederlage: FC Kopenhagen entlässt Coach Jess Thorup - BVB-Aktie im Minus

BVB-Aktie verliert: Reus verletzt - Kehl: WM in Katar nicht gefährdet

