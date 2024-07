BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochmittag schwächer

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 3,67 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 3,67 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,65 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 3,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.971 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 markierte das Papier bei 4,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 21,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 03.05.2024 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 98,19 Mio. EUR im Vergleich zu 100,76 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2024 0,512 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

