BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 3,69 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,69 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,69 EUR aus. Mit einem Wert von 3,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 59 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 4,68 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,87 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2024). Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 11,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) -0,14 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,55 Prozent auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 100,76 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.09.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2024 0,512 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

