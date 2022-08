BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 3,84 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,86 EUR an. Bei 3,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 6.998 Stück.

Am 02.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,26 EUR an. Mit einem Zuwachs von 38,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 21,37 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,80 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 28.09.2023.

