BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Um 15:50 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 38,10 USD nach oben. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,31 USD an. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,81 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 68.149 BYD-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 38,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.02.2024 Kursverluste bis auf 21,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,25 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 3,41 HKD je Wertpapier.

BYD ließ sich am 28.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,37 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 2,62 HKD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 186,78 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,59 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 12,61 CNY je Aktie aus.

