BYD Aktie News: BYD verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Die BYD-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 03.08.2022 12:22:00 Uhr bei 36,06 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 36,29 EUR zu. Die BYD-Aktie sank bis auf 35,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,29 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.933 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,81 EUR erreichte der Titel am 07.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,74 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 18,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 96,51 Prozent wieder erreichen.

BYD ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 0,08 CNY je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 66.825,19 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.991,87 CNY erwirtschaftet worden waren, um 63,02 Prozent gesteigert.

Am 30.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2022 2,93 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

