BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:22 Uhr sprang die BYD-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 36,90 EUR zu. Bei 37,18 EUR erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,80 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 18.026 BYD-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2022 auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 11,73 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 101,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 28.04.2022. Das EPS wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,08 CNY je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 66.825,19 CNY umgesetzt, gegenüber 40.991,87 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte BYD am 30.08.2022 präsentieren.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,97 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

