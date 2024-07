BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 29,90 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 29,90 USD zu. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,00 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 8.063 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,30 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,09 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,10 CNY, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 CNY aus.

BYD veröffentlichte am 29.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,58 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,43 CNY je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 123,42 Mrd. CNY gegenüber 118,32 Mrd. CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 26.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,13 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Zölle kommen: EU hält an Zöllen auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge fest

Neue Tesla-Konkurrenz: Toyota plant 2025 ein erstes "vollständig" selbstfahrendes E-Auto vorzustellen

Aktien von Xpeng und Li Auto legen zu, BYD-Aktie im Minus: Chinesische Tesla-Rivalen mit Auslieferungsplus im Juni