BYD Aktie News: BYD am Mittag nahe Nulllinie

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der BYD-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 27,85 EUR. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 27,85 EUR zu. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 27,31 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.593 BYD-Aktien.

Bei einem Wert von 36,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,94 Prozent. Am 12.05.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BYD veröffentlichte am 25.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 CNY, nach 0,30 CNY im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,31 Prozent auf 51,58 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70,95 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Experten kalkulieren am 25.04.2022 mit der Veröffentlichung der Q1 2022-Bilanz von BYD.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,03 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NVIDIA-Aktie und BYD-Aktie: BYD und NVIDIA kündigen Zusammenarbeit bei intelligentem und automatisiertem Fahren an

Hot Stocks heute: Long Term Short, Short Term Long, BYD-Absatzzahlen, Höreraktie Novavax

Tesla-Aktie & Co: Tesla-Konkurrent BYD hebt die Preise an

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com