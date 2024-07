BYD Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BYD

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 29,94 USD ab.

Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 15:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 29,94 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,15 USD aus. Bei 29,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Bisher wurden heute 2.564 BYD-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,27 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Gewinne von 21,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,80 USD am 01.02.2024. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 27,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,10 CNY, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,31 CNY aus.

BYD ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 1,43 CNY je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 123,42 Mrd. CNY. Im Vorjahresviertel waren 118,32 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

Am 29.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,17 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

