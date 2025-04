BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 43,03 USD.

Um 15:51 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 43,03 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 43,32 USD. Bei 42,10 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 72.739 BYD-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,60 USD) erklomm das Papier am 25.03.2025. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 21,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,46 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 43,15 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 3,97 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,81 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BYD am 24.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 5,59 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 3,23 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 291,44 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 191,54 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 18,46 CNY je Aktie aus.

