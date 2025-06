Notierung im Blick

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag gesucht

11.06.25 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 18,15 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 18,15 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 18,95 USD. Bei 18,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 145.586 BYD-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,51 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 238,83 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.06.2025 Kursverluste bis auf 17,52 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 3,49 Prozent Luft nach unten. Im Jahr 2024 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,64 CNY. Am 26.04.2025 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 HKD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 178,65 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 133,60 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 01.09.2025 erwartet. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 6,09 CNY in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BYD-Aktie BYD-Aktie optisch deutlich günstiger: Zuteilung von Bonusaktien an BYD-Aktionäre Tesla-Aktie im Fokus: Hat Elon Musk Investoren beim Billig-Tesla getäuscht? Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer

