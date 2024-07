BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Aufwind

BYD im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 31,00 USD.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,27 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2024 (21,80 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 29,68 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,29 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 3,10 CNY aus.

BYD ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 123,42 Mrd. CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 118,32 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BYD am 29.08.2024 vorlegen. BYD dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 12,19 CNY im Jahr 2024 aus.

