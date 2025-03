BYD Aktie News: BYD reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kurs der BYD

Die Aktie von BYD zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BYD konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,6 Prozent auf 45,73 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:48 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 45,73 USD. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 48,00 USD. Mit einem Wert von 46,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 17.989 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 12.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 46,86 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,76 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 3,41 HKD je Wertpapier.

Am 30.10.2024 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,35 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 214,39 Mrd. HKD gegenüber 172,00 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die BYD-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2024 auf 13,67 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie & Co: China übt Vergeltung für kanadische E-Auto-Zölle

Erste Schätzungen: BYD stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NIO-Aktie vor dem Turnaround: Kann NIO mit Konkurrenten wie Tesla, BYD & Co. mithalten?