BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 4,4 Prozent auf 29,63 USD zu.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 15:50 Uhr 4,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 30,80 USD. Bei 29,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Bisher wurden heute 22.194 BYD-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 36,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,80 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,41 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 3,10 CNY an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,20 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BYD am 29.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,58 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 CNY je Aktie in den Büchern standen. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 123,42 Mrd. CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 118,32 Mrd. CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BYD am 26.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 12,16 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

